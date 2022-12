Lampedusa, ora i migranti arrivano sui barchini

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Sono 137 i migranti che su quattro barchini sono stati soccorsi al largo di Lampedusa dalla motovedetta Cp324 della Guardia costiera. Salgono a 7, per un totale di 282 persone, gli sbarchi registratisi a partire dalle 7. Sul primo barchino c’erano 39 persone, fra cui 9 donne e 2 minori, sul secondo erano in 33, fra cui 9 donne e 1 minore, sul terzo erano in 32 (13 donne e 2 minori) e sul quarto 33 (8 donne e un minore). Tutti sono partiti da Sfax, in Tunisia, e hanno dichiarato di essere originari di Camerun, Burkina Faso, Guinea, Mali, Senegal, Congo