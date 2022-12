LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – A Lampedusa, nell’arco di neanche 18 ore, due auto sono state distrutte da altrettanti misteriosi incendi che sono stati spenti dai pompieri. In via Madonna, all’interno di una proprietà privata, è andata a fuoco una Fiat Panda di un commerciante. In via Depositi, invece, è stata distrutta dalle fiamme una Opel Corsa e i carabinieri stanno ancora cercando di identificare il proprietario dell’utilitaria e da chi venisse eventualmente utilizzata.