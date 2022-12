La figlia di Cuffaro diventa magistrato

PALERMO – E’ stata proclamata magistrato ieri Ida Cuffaro, figlia dell’ex presidente della Regione siciliana. A renderlo noto nel corso di un convegno organizzato dall’Associazione Nazionale delle Piccole Imprese è stato il padre che non ha potuto partecipare alla cerimonia che si è svolta a Roma. “Oggi per me è un giorno importante”, ha detto l’ex governatore da poco riabilitato dalla magistratura di sorveglianza dopo una condanna a 7 anni per favoreggiamento a Cosa nostra. “Sono orgoglioso del risultato che ha raggiunto con tenacia e impegno. Il suo successo sconfigge la mia sconfitta”, ha aggiunto. Ida Cuffaro ha superato il concorso per l’avvocatura e ha anche vinto un dottorato all’università.