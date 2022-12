“Investirò non solo nel calcio”

“Abbiamo fatto tanto in poco tempo, investiremo sulla città e non solo sul calcio”. In occasione dell’incontro sul tema “Città che cambiano” tenutosi allo Yachting club, il presidente del Catania Ross Pelligra ha tracciato il bilancio dei primi sei mesi alla guida della società rossazzurra. “Ancora in Australia non credono che sia stato possibile tutto questo”.

