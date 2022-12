Il tetto cede: giovane operaio catanese precipita e muore

BOLOGNA – Un operaio trentenne originario di Paternò, Giuseppe Leanza, è morto in un incidente sul lavoro questa mattina a Bologna. Per il cedimento di un lucernaio sarebbe caduto dal tetto di un capannone in via Fossa Cava, nei pressi dell’aeroporto Marconi, precipitando all’interno dell’edificio. L’incidente è avvenuto sul tetto della Tacam, un’azienda che commercia pneumatici, durante lavori di manutenzione del coperto.

Leanza era dipendente di una ditta esterna incaricata dei lavori: avrebbe fatto un volo di una decina di metri all’interno del capannone. Abitava a Zola Predosa, nel Bolognese. L’area dove si è verificato l’infortunio è stata posta sotto sequestro. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha espresso il proprio cordoglio e quello della città alla famiglia e agli amici della vittima.