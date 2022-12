Giudici over 65 in giuria, processo annullato

MESSINA – La Corte d’Appello di Messina ha annullato il processo a un 57enne che in primo grado era stato condannato a 22 anni di reclusione per avere procurato la morte della compagna alla quale aveva trasmesso l’Aids, tacendole della sua sieropositività. La decisione è stata adottata per la presenza nella giuria popolare di due persone che avevano più di 65 anni, limite previsto dalla normativa per essere chiamati a comporre il collegio. La tesi era stata condivisa dalla Procura generale. Adesso gli atti tornano proprio alla Corte d’Assise, che dovrà reincardinare il processo.