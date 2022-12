Figlia stordita e violentata, pm chiede 9 anni

AGRIGENTO – Nove anni di reclusione sono stati chiesti dal pm di Agrigento Gloria Andreoli per un netturbino cinquantacinquenne di Favara, arrestato il 10 gennaio del 2019 e poi tornato libero per scadenza dei termini, con le accuse di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della figlia. Avrebbe colpito la figlia a calci e pugni per stordirla e violentarla. Gli abusi sarebbero avvenuti anche in presenza dei tre nipoti in tenera età o con la minaccia della pistola.

La donna, dopo la separazione dal marito, era tornata a vivere dal padre insieme ai tre figli. Da quel momento, secondo l’accusa, sarebbero iniziate le aggressioni. A processo sono anche la moglie e due cognati del 53enne, accusati di favoreggiamento per avere mentito al pm durante le indagini con l’obiettivo di garantire l’impunità all’imputato. Per loro il pm ha chiesto la condanna a nove mesi di reclusione. La seconda sezione penale del tribunale, presieduta da Wilma Angela Mazzara, ha aggiornato l’udienza al 22 febbraio per le arringhe.