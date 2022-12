Fa jogging nel parco: violentata

MILANO – I carabinieri sono intervenuti nel pomeriggio a Locate di Triulzi (Milano), nei pressi di Cascina Nesporedo, dove una donna di 40 anni residente in zona ha riferito di essere stata violentata nel parco. Un uomo l’avrebbe bloccata alle spalle mentre faceva jogging e trascinata in un boschetto, per poi stuprarla. La donna, sotto shock, ha allertato il 112 non appena l’uomo si è allontanato, ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Mangiagalli di Milano.