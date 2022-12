“Ex consorzio agrario: riqualifica o si butti giù”

Via Tempio a Catania è la strada delle strutture abbandonate: l’ex cementificio, l’ex mulino di Santa Lucia e l’ex consorzio agrario. Quest’ultimo impianto rappresenta l’ennesima occasione mancata per la città con i turisti che sbarcano dalle navi da crociera, nel vicino porto, e ammirano questi spettacoli indecorosi. Il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede che Palazzo degli Elefanti si attivi immediatamente per recuperare questa struttura.

Già in passato l’ex consorzio agrario era finito al centro delle segnalazioni di tanti cittadini perché rappresentava un riparo per tantissimi disperati e un’enorme discarica dove abbandonarci di tutto. In alcuni casi porte e finestre sono state murate ma è evidente che tutto questo non basta. L’enorme immobile si trova su una delle principali porte d’ingresso della città che collega il viale Kennedy con piazza Borsellino. Se sia di proprietà privata o pubblica, poco importa: l’ex consorzio agrario di via Tempio va riqualificato oppure, qualora non fosse più recuperabile, abbattuto e al suo posto creare un luogo aggregativo per i quartieri di San Cristoforo e del Tondicello della Plaia. Il sito è abbandonato da decenni.

