Era in ospedale, sciacalli rubano in casa

CALTANISSETTA – Furto in un’abitazione di via Signorino, in pieno centro storico a Caltanissetta. I ladri sono entrati in casa di un’anziana che viveva da sola e che da giorni era stata ricoverata in ospedale dove, a causa di complicazioni, è poi deceduta. Ad accorgersi che la porta dell’abitazione era aperta alcuni vicini che hanno chiamato la polizia. I malviventi hanno portato via il televisore e piccoli elettrodomestici. Probabilmente al corrente del fatto che la donna fosse da giorni in ospedale gli sciacalli hanno agito indisturbati.