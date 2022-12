E’ Natale: a Catania parcheggio più selvaggio

Proprio in questo periodo natalizio, con la corsa puntuale al regalo, serve un piano del traffico e di vigilanza nel territorio di Borgo-Sanzio. A richiederlo è il presidente del III municipio Paolo Ferrara. “Ci sono molte strade caratterizzate da una grande presenza di negozi. Questo, inevitabilmente, attira moltissime persone e con esse si moltiplicano i casi di parcheggio selvaggio e di tripla fila che puntualmente creano grossi problemi alla mobilità”.

Tra le strade considerate a maggior rischio corso Italia, corso delle Province, viale Vittorio Veneto, piazza Verga, viale Fleming, via Beccaria e via Gabriele D’Annunzio. “Occorre interviene immediatamente per evitare un dicembre caratterizzato dal forte caos – prosegue Ferrara -; gli ultimi episodi segnalati dai cittadini riguardano corso Italia dove, in alcuni casi, le auto vengono posteggiate contemporaneamente sugli spazi pedonali, davanti alle scivole per disabili e sopra il percorso caratterizzato dal sistema Loges per non vedenti e ipovedenti”.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook