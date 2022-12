Due giorni di riposo per il Catania, domani e l’1 gennaio, poi la ripresa degli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, l’8 al Massimino contro il Ragusa. Il 2022 si è chiuso con una partitella in famiglia, prima squadra contro juniores. Tra i tanti gol quello di Manuel Sarao, che dovrebbe guidare l’attacco rossazzurro nella prima partita del 2023. “Questo riposo natalizio è stato utile anche dal punto di vista psicologico – dice ai microfoni di Antenna Sicilia e Telecolor -, abbiamo ricaricato le batterie in famiglia e adesso dobbiamo ritrovare la brillantezza”.

"Dobbiamo tornare a essere brillanti"

Litteri non ha partecipato all’ultima seduta, da valutare Jefferson, in una squadra che ha bisogno di un maggiore contributo da parte degli attaccanti. “Io voglio segnare sempre, anche nelle partitelle – aggiunge Sarao -, ma alla fine conta vincere. Sono sicuro che il 2023 sarà un anno ricco di soddisfazioni”.