“Diamo valore a ciò che stiamo facendo”

“Bisogna dare valore a ciò che stiamo facendo. Gli undici punti di vantaggio sulla seconda non li abbiamo ottenuti per il solo fatto di chiamarci Catania”. Così l’allenatore rossazzurro Giovanni Ferraro in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga con il Real Aversa. “In settimana – ha detto Ferraro – abbiamo lavorato con grande intensità e applicazione. Affronteremo una squadra ben allenata che dispone di giovani di prospettiva, ho allenato Russo e Nespoli. Abbiamo un obiettivo preciso, fissato dalla società, i ragazzi stanno lavorando molto bene per raggiungerlo. Faccio i complimenti all’intera squadra e al pubblico che ci sostiene. Oggi è stata importante la visita del nostro presidente. La squadra è in salute, vive un momento di crescita ed è consapevole dell’importanza delle tre partite prima della sosta”.