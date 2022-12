“Curtigghiu”, Venuti infiamma Catania

cURTIGGJIUCATANIA – Una serata di lode alla musica popolare e contemporanea, in una piazza Duomo ancora più gremita per il secondo appuntamento di “Curtugghiu” Festival un mini calendario di musiche e suoni realizzato con il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana, in compartecipazione con il Comune di Catania e l’organizzazione di Puntoeacapo.

Consensi e applausi in un appuntamento musicale che ha avuto il suo clou con la performance di Mario Venuti e aperto con l’esibizione del giovane cantautore Brando Madonia, figlio d’arte del più celebre Luca che sul palco si è contraddistinto per uno stile, fresco, personale e originale.

Applausi anche per le danzanti melodie degli eleganti, sebbene anticonvenzionali, Babil on Suite. Ritmo, festa, percussioni e samba, in una festa di suoni e luci immortalata dalle immancabili dirette social. Un incalzare di ritmi accompagnati dal battito delle mani del pubblico che hanno preceduto l’esibizione di Mario Venuti, in un crescendo di emozioni con cui il pubblico di piazza Duomo ha manifestato il proprio affetto al noto cantautore siciliano, i cui successi sono fissati nella memoria dei meno giovani ma che affascinano anche i ragazzi di oggi.

Passato e presente si sono mescolati nei suoi brani, Maio Venuti per un’ora ha ammaliato piazza Duomo stretta nel caldo abbraccio dell’atmosfera creata dalle sue canzoni, un vero e proprio spettacolo nello spettacolo.

Sotto l’Elefante stasera la terza e ultima serata del Festival Curtigghio, ospiti gli apprezzatissimi The Kolors, Roberta Finocchiaro e Collettivo, per fare festa, ancora una volta tutti insieme, in attesa del nuovo anno con la <> di Capodanno con Giusy Ferreri.