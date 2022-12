AGRIGENTO – È fissato per domani il sopralluogo che gli uffici del Genio civile di Palermo e Agrigento effettueranno tra i Comuni di Chiusa Sclafani e Burgio, dove nella notte tra giovedì e venerdì scorsi sono crollate due arcate dello storico ponte “Tredici Luci” che attraversa il fiume Sosio. A disporre l’ispezione incaricando il dipartimento regionale Tecnico, nell’immediatezza dell’accaduto, è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò. Un sopralluogo nella zona oggetto del crollo per “valutare i danni – aveva spiegato l’esponente del governo Schifani – e stimare le modalità di intervento per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile”.