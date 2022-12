Catania ritrova il tuffo di fine anno

CATANIA – Mancano il freddo pungente e la neve che imbianca l’Etna. Per il resto alla San Silvestro a Mare è tutto come nelle 60 edizioni precedenti, quelle prima della pandemia. il borgo di Ognina in festa e tanti nuotatori in acqua per la gara di fine anno. Centocinquanta gli iscritti, tra professionisti e amatori, in un’impresa a metà tra la goliardia e lo sport.

Tutti nuotatori tutti

Al fotofinish ha vinto il pallanuotista della Nuoto Catania, Riccardo Torrisi. Tra gli altri l’astronauta paternese Luca Parmitano, “fiero delle mie origini”. Durante la mattinata anche la protesta (con raccolta di firme) di residenti e pescatori che si oppongono alla privatizzazione del porticciolo di Ognina, a rischio chiusura se dovesse essere accordata la concessione dal Demanio a un’azienda che ne ha fatto richiesta.