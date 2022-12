Catania nelle mani dei ‘bottaroli’

CATANIA – Catania nelle mani di incivili che sempre più spesso accendono fuochi d’artificio in pieno centro. Dilaga negli ultimi giorni l’usanza di sparare botti pirotecnici sotto gli occhi delle telecamere di videosorveglianza delle forze dell’ordine. E’ successo più volte in piazza Bellini e in via di Sangiuliano. Esasperati i residenti, spaventati gli artisti che lavorano al teatro Massimo: “Non solo rischiamo per i fuochi – racconta il corista Alessandro Vargetto -, ma anche per tutti questi ragazzi che sfrecciano con gli scooter. L’altra sera all’arrivo della polizia sono scappati tutti, c’era il pericolo che investissero qualcuno”. I vigili sostengono di aver incrementato i controlli, ma finora i vandali restano impuniti.

A Catania botti da paura

Intanto per i festeggiamenti di fine anno e capodanno in piazza Duomo il commissario straordinario del Comune Federico Portoghese ha firmato una specifica ordinanza sul divieto di vendita di superalcolici e bevande in vetro o lattine.

Il provvedimento in occasione dei concerti dei giorni 28, 29, 30 e 31 dicembre vieta a partire dalle 20 ai gestori che operano nel raggio di 200 metri da piazza Duomo la vendita da asporto di bevande superalcoliche di gradazione superiore a 21 gradi e, inoltre, la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine (consentita la distribuzione in bicchieri monouso).