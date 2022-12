Catania, multe ai panifici poco igienici

CATANIA – Con l’approssimarsi delle festività natalizie i carabinieri di Catania hanno intensificato i servizi di pattugliamento, soprattutto nei quartieri di Librino e Nesima. E’ stato così arrestato 56enne che a casa in viale San Teodoro, dove si trovava ai domiciliari, teneva 30 dosi già confezionate di marijuana e 19 di cocaina, nonché un foglio sul quale erano stati annotati i conteggi relativi alle vendite. Per lui è scattata l’applicazione del braccialetto elettronico.

Nel corso degli stessi controlli i militari hanno denunciato due catanesi che a bordo di una motoApe sono stati trovati in possesso sia di chiavi alterate e grimaldelli, sia di materiale vario di provenienza furtiva. E’ stato inoltre denunciato il gestore di un autolavaggio di via Palermo, perché privo delle previste autorizzazioni, nonché dei sistemi di controllo degli scarichi di sostanze pericolose. All’interno c’era anche un giovane catanese che stava utilizzando un motociclo sottoposto a fermo amministrativo. Anche per lui è quindi scattata la denuncia a piede libero.

Le verifiche ai diversi esercizi commerciali della zona hanno poi comportato sanzioni per complessivi 7.130 euro a carico dei titolari di due panifici del Villaggio S. Agata e in via Palermo, per “condizioni igieniche sanitarie non conformi” e “somministrazione non autorizzata di alimenti e occupazione di suolo pubblico in assenza di concessione”. Infine multe per diverse migliaia di euro a decine di automobilisti, in particolare per mancata copertura assicurativa e omessa revisione del veicolo.