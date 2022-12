CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato per spaccio di droga un pregiudicato catanese di 19 anni sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, già finito in manette per lo stesso reato gli scorsi mesi di febbraio e novembre. E’ stato pizzicato di sera in via Capo Passero mentre era intento a cedere “qualcosa” ai conducenti di alcune auto in transito. Il ragazzo vedendo i militari ha tentato di scappare a piedi, gettando un involucro, ma è stato bloccato dopo alcune centinaia di metri. Aveva 58 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 20 grammi, già pronte per la vendita al dettaglio, e 82 dosi di crack nascoste nella tasca del giubbotto, oltre a 935 euro. Il denaro e lo stupefacente, il cui valore di mercato è superiore ai 2.000 euro, sono stati sequestrati.