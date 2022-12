Capodanno africano: Catania la più calda d’Italia

Un Capodanno totalmente anomalo, praticamente primaverile. Catania oggi sarà la città più calda con 21 gradi, anche se la temperatura scenderà fino a 9 gradi a mezzanotte. Il sito www.iLMeteo.it conferma la presenza dell’anticiclone africano su gran parte dell’Europa. Anche in Italia il Capodanno sarà dunque ‘africano’: l’anticiclone subtropicale dal Nordafrica spingerà infatti aria mite verso il nostro Paese portando valori di circa 10 gradi più caldi del normale al Nord, in particolare sul settore alpino, e di circa 5-7 gradi in più al Centro-Sud.

Avremo un Veglione tiepido ovunque, con una temperatura di 10 gradi a mezzanotte attesa a Milano con locale pioviggine, 14 gradi a Genova con piovaschi, 15 gradi addirittura a Firenze in un contesto in prevalenza asciutto ma nuvoloso; Roma brinderà sotto le stelle con 10 gradi, Napoli con 13 e Matera con 8 gradi a 400 metri di quota. In sintesi, Firenze vivrà il brindisi più caldo: i 15 gradi previsti rappresentano una temperatura che si registra a mezzanotte tra fine maggio e inizio giugno. Anche per il primo gennaio, secondo gli esperti, il tempo sarà clemente e primaverile ovunque.