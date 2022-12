CALTANISSETTA – Avviso di conclusione indagini per un nisseno di 42 anni, indagato per il reato di detenzione di stupefacenti con l’aggravante di aver commesso il fatto all’interno del carcere e mediante l’altrui inganno. L’uomo, secondo quanto ricostruito dalla Procura, il 4 luglio scorso si sarebbe fatto portare in carcere 11 grammi di hashish nascosti in una scatola di scarpe. A trasportare la droga la madre e la compagna, in visita al familiare, tutt’ora detenuto, ignare però di quanto era contenuto nella scatola. Le donne, così come chiesto, avevano ritirato la scatola di scarpe in un panificio per poi passarla al detenuto attraverso la buca pranzi della sala colloqui.