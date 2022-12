Bimba sta soffocando, carabiniere la salva

PALERMO – I carabinieri di Palermo hanno salvato una bambina di 14 mesi che stava soffocando per l’ostruzione delle vie respiratorie provocata da un grumo di latte. I militari hanno notato una donna fermarsi in via Evangelista di Blasi e chiedere aiuto per la piccola che non riusciva a respirare: così sono intervenuti in soccorso e hanno praticato la manovra che ha consentito alla bimba di riprendersi. La madre non ha ritenuto necessario far trasportare la bambina in ospedale.