Barchino affonda a Lampedusa: tutti salvi

LAMPEDUSA – Un barchino di 7 metri, con a bordo 46 migranti, è affondato poco prima dell’arrivo dei soccorsi da parte della Cp271 della guardia costiera. Non ci sono vittime o dispersi questa volta al largo di Lampedusa. Tutte le persone, fra cui 11 donne e 3 minori, partite da Sfax ieri mattina, sono state tratte in salvo.

Sono 109 i migranti che, con 3 diversi barchini sono arrivati, durante la notte, a Lampedusa. Tutti sono stati portati all’hotspot dove, al momento, ci sono 1.304 ospiti a fronte di una capienza per poco meno di 400 persone. Su disposizione della prefettura di Agrigento, 110 verranno imbarcati sul traghetto di linea Veronese che arriverà in serata a Porto Empedocle. Sul primo barchino soccorso, che era alla deriva, c’erano 30 persone (12 donne e 1 minore) che hanno dichiarato di essere originari di Guinea, Costa d’Avorio, Camerun e Mali. Sul secondo natante, anch’esso alla deriva, erano in 33 (4 donne) e infine il natante con 46, originari di Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Mali e Sierra Leone, che è colato a picco ma senza provocare vittime.