Bar trasformato in discoteca: stangato titolare

CATANIA – Nel corso dei servizi finalizzati ad accertare il rispetto delle norme che disciplinano gli esercizi pubblici e, in particolare, in materia di sicurezza e quiete pubblica, personale della Divisione Pasi della Questura di Catania, la notte tra il 17 e 18 dicembre scorsi, ha effettuato un controllo presso un bar ristorante all’interno del porto di Catania. Nella circostanza veniva accertato che il titolare aveva trasformato abusivamente il locale in discoteca, al cui interno si trovavano 300 persone. Il titolare è stato multato e denunciato.