Ammazza la moglie: i carabinieri lo trovano col coltello in mano

MARINELLA DI SELINUNTE (TRAPANI) – Il 63enne Ernesto Favara ha ucciso la moglie a coltellate a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano. Maria Amatuzzo aveva 29 anni ed era madre di 3 bambini, due dei quali gemelli. Secondo una prima ricostruzione il delitto è avvenuto nella loro abitazione in via Cassiopea. Quando i carabinieri sono arrivati l’uomo aveva ancora l’arma del delitto in mano.

Al momento non si conosce il movente dell’omicidio. Sul posto è intervenuto personale del 118 con un’ambulanza, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Il marito è stato portato nella caserma dei carabinieri. I due vivevano insieme da una decina d’anni, avevano una rivendita di prodotti ittici. La casa si trova nel quartiere dei pescatori.