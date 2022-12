Al tavolo da gioco con la droga nelle mutande

MILITELLO VAL DI CATANIA (CATANIA) – I carabinieri di Militello in Val Catania hanno arrestato un 25enne beccato con la droga all’interno di un centro scommesse nel cuore del paese. Avevano notato un anomalo andirivieni di giovani che confluivano nel locale e hanno fatto irruzione. Hanno così notato un giovane seduto a un tavolo e immerso nel gioco delle carte, fino a quando non ha immediatamente cambiato espressione e atteggiamento nel momento in cui si è accorto della loro presenza.

E’ scattata la perquisizione: nella tasca dei pantaloni nascondeva 3 dosi di cocaina, mentre negli slip teneva ulteriori 26 dosi e altre 11 di marijuana. Ma non era ancora finita, perché aveva anche la cospicua somma di 1.030 euro in banconote di piccolo taglio, evidente provento dell’attività di spaccio.