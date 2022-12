ACIREALE (CATANIA) – Sono stati assunti ad Acireale 10 agenti di polizia municipale, inquadrati nella categoria C 1 e a tempo indeterminato, che entreranno in servizio domani. Si tratta di Federica Pastore, Roberta Costarelli, Rosaria Sciacca, Luana Spalma, Margherita Leonardi, Lucio Barbagallo, Serena Lo Giudice, Gioele Cosentino, Daniele Sanfilippo e Andrea Cerame. Hanno sottoscritto i relativi contratti in presenza del sindaco Stefano Alì. “Sono assolutamente necessari – ha detto il primo cittadino – e possono dare una risposta ai numerosi pensionamenti, anche recenti. Gli assunti sono giovani e volenterosi ed hanno la capacità di essere presenti lungo le strade”.