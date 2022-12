CASTIGLIONE DI SICILIA (CATANIA) – Un 65enne è stato arrestato dai carabinieri a Castiglione di Sicilia per detenzione illegale di armi e munizioni. A bordo del suo furgoncino, controllato in contrada Castrorrao, è stato trovato un revolver calibro 32 senza matricola e con 5 proiettili nel tamburo. Durante una perquisizione nella sua abitazione di Francavilla di Sicilia ha spontaneamente consegnato un fucile da caccia calibro 16 senza matricola, che era nascosto in un fienile. I militari hanno anche sequestrato 88 cartucce di diverso calibro e marca. Il Gip ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.