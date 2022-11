Xi e Biden: “No al nucleare in Ucraina”

È durato tre ore il summit tra i presidenti americano Joe Biden e cinese Xi Jinping a Bali per il G20. Hanno parlato “in modo schietto” di Taiwan, Ucraina e economia. Lo riferisce la Casa Bianca sottolineando che il segretario di Stato Usa Antony Blinken si recherà presto in visita in Cina. Biden e Xi hanno concordato sul fatto che non si debbano usare le armi nucleari in Ucraina. Xi a Biden: “Il mondo si aspetta rapporti diversi tra noi”.

Manca però l’intesa su Taiwan: chiunque cerchi di dividere l’isola dalla Cina, ha detto Xi, “violerà gli interessi fondamentali della nazione cinese: il suo popolo non lascerà assolutamente che ciò accada”. “Come leader delle principali economie del mondo, dobbiamo gestire la competizione dei due nostri Paesi”, ha detto Biden nelle battute iniziali del loro bilaterale, anche se Washington continuerà a “competere” con Pechino “vigorosamente”. “E’ un piacere incontrarti”, ha affermato Biden. “Non deve esserci nessuna nuova guerra fredda con la Cina”, ha poi aggiunto Biden in una conferenza stampa dopo l’incontro.

Sulla guerra in Ucraina la Cina è “estremamente preoccupata per l’attuale situazione in Ucraina”, secondo Xi Jinping Di fronte “a una crisi globale e composita come quella in Ucraina, è importante riflettere seriamente su quanto segue: primo, conflitti e guerre non producono vincitori; secondo, non c’è soluzione semplice a una questione complessa; e terzo, il confronto tra i principali Paesi deve essere evitato”. Per questo, “sosteniamo e attendiamo impazienti la ripresa dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina e auspichiamo anche che Usa, Nato e Ue dialoghino con la Russia”.