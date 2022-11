Vasco in Sicilia: due concerti al Barbera

PALERMO – Vasco Rossi si esibirà a Palermo. Dopo l’annuncio ufficioso su Facebook di Carmelo Costa, tra i più importanti organizzatori di spettacoli in Sicilia (“L’impossibile si avvera”), la notizia viene confermata dal sindaco Roberto Lagalla. “Riapriamo dopo tanti anni lo stadio Barbera per un grande evento musicale come il concerto di Vasco Rossi”, dice il primo cittadino.

Il rocker dovrebbe esibirsi in due concerti nella prossima primavera. “La città non merita di stare ancora ai margini – continua Lagalla -, ma di essere una meta al centro dei grandi spettacoli. Oltre a essere una bella notizia per i palermitani, il ritorno dei grandi concerti in città diventa una grande occasione per l’economia e l’indotto del territorio”. Il Barbera è chiuso ai concerti ormai da quasi 25 anni.