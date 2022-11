CATANIA – Sono andati a prenderlo per portarlo in carcere, dopo le continue evasioni dagli arresti domiciliari, ma ancora una volta non lo hanno trovato in casa. Così i carabinieri hanno cercato il 35enne catanese altrove, beccandolo a passeggio, naturalmente senza alcuna autorizzazione. Alla fine è stato condotto nella casa circondariale di Piazza Lanza.