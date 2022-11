Tra i morti di Ischia anche un bimbo di 21 giorni

Splende il sole su Ischia ed è l’unica nota positiva in una giornata dominata dalla cupezza e dalla triste conta delle vittime provocate dalla colata di fango che sabato ha travolto il comune di Casamicciola. Col passare delle ore prende corpo il bilancio più pesante. Sono sei a fine giornata i corpi ritrovati: un’intera famiglia, Maurizio Scotto di Minico, la moglie Giovanna Mazzella e il figlio della coppia GiovanGiuseppe di appena 22 giorni; due fratelli di 11 e 6 anni, Francesco Monti e Teresa Monti, e una donna di nazionalità bulgara, Nikolina Gancheva Blangova di 58 anni. Si vanno ad aggiungere all’unica vittima identificata sabato, Eleonora Sirabella, 31 anni, per un totale di sette morti accertate.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte e proseguiranno a oltranza, ma è evidente che col passare delle ore diminuiscono le possibilità di ritrovare vivi i dispersi, almeno cinque quelli che mancano all’appello: tra loro, oltre a Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella, i coniugi Valentina Castagna e Gianluca Monti con uno dei loro tre figli (genitori e fratello dei ragazzi di 11 e 6 anni trovati morti). Dal fango di via Celario, cancellata dal fango, emergono vite spezzate di giovani, vecchi e bambini, resti umani sfigurati dalla furia dell’alluvione cui è difficile dare un’identità.

Si fa più pesante anche il bilancio degli sfollati: se ne contano circa 230. Per tutti è stata trovata una sistemazione tra strutture alberghiere o in casa di parenti. Per quanto riguarda i feriti, infine, dovrebbero essere cinque. Le abitazioni colpite passano da quindici a una trentina. Alle persone sconvolte da questa tragedia ha rivolto un pensiero il Pontefice nell’Angelus: “Sono vicino alla popolazione dell’isola d’Ischia. Prego per le vittime – ha detto Papa Francesco – per quanti soffrono e per tutti coloro che sono intervenuti in soccorso”.

Mentre a Ischia vanno avanti le ricerche, il Consiglio dei Ministri, riunito in seduta straordinaria, ha dichiarato lo stato di emergenza – durata un anno – e ha disposto un primo stanziamento di 2 milioni di euro. Il Governo ha nominato anche un commissario: è Simonetta Calcaterra. Aprendo il Consiglio dei ministri, il premier Meloni ha rinnovato la sua vicinanza a tutte le persone coinvolte nella frana di ieri a Casamicciola, in particolare ai vigili del fuoco. Ha espresso inoltre l’intenzione di andare a Ischia il prima possibile. Ma non subito, perché ora – lascia filtrare la premier – la priorità è far lavorare i soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi senza disturbare o intralciare il loro lavoro. “Con il Consiglio dei ministri di questa mattina – scriverà più tardi su Twitter – il Governo ha dato una risposta immediata”.

Il Governo vuole far tesoro di quanto accaduto. Di qui la necessità – sottolineata dal ministro per il Sud, Nello Musumeci – di adottare un piano di prevenzione per le isole minori. Sì anche alla proroga degli adempimenti fiscali per il 2022 e il 2023. Sull’isola – con il capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio – è arrivato anche il governatore campano Vincenzo De Luca: “Dobbiamo demolire – ha detto – una serie di costruzioni abusive, quelle costruite sui greti dei fiumi, su aree geologicamente inappropriate, in zone di vincolo ambientale assoluto, quelle costruite dalla camorra”. Disastro colposo è l’ipotesi di reato ipotizzata dalla Procura di Napoli nel fascicolo contro ignoti aperto. In serata il vescovo delle diocesi di Pozzuoli e di Ischia, Gennaro Pascarella, ha celebrato messa nell’albergo dove sono rifugiati gli sfollati. Chiuse a Ischia le scuole lunedì e martedì.