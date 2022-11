TAORMINA (MESSINA) – Due minorenni, uno dei quali catanese, sono stati arrestati a Taormina per una rapina. Qualcuno ha segnalato dei movimenti sospetti in una via del centro storico: i carabinieri sono accorsi e hanno bloccato con parecchie difficoltà un ragazzo in procinto di allontanarsi a bordo di uno scooter Piaggio Liberty, rubato pochi istanti prima nel centro abitato, dove era parcheggiato. Il giovane ha cercato di scappare e di opporre resistenza. Il complice catanese è stato fermato poco dopo.