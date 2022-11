SIRACUSA – Incendio in una villa in traversa Sinerchia, zona nord di Siracusa, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo causato da una stufa elettrica da bagno, utilizzata per asciugare i panni: le fiamme si sono propagate all’interno dell’abitazione provocando ingenti danni. Illese le persone presenti in casa. Sono intervenute tre squadre dei pompieri per oltre quattro ore.