Acireale, serra indoor scoperta dai carabinieri

ACIREALE (CATANIA) – Un uomo di 39 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. A seguito di indagine è stato accertato che l’uomo deteneva e coltivava droga nella sua casa di via Ettore Majorana. I militari dell’Arma lo hanno sorpreso in auto in via Salvatore Vigo per poi estendere i controlli nell’abitazione, dov’è stata scoperta la presenza di una serra artigianale costituita da un armadio telato contenente 4 piante di cannabis alte circa un metro, corredato di impianto di ventilazione, lampade alogene per il calore, aeratore e timer. Nel prosieguo dell’attività all’interno dell’abitazione sono stati trovati alcuni barattoli di vetro contenenti circa 80 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish, nonché una bustina con un centinaio di semi di canapa indiana.