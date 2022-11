Scooter contro vetrina: rubati 20 giubbotti

PALERMO – Hanno lanciato uno scooter contro la vetrina di un negozio e completato il lavoro con un martello. E’ accaduto stanotte a Palermo, in corso Finocchiaro Aprile, dove i ladri hanno portato via dal Caccamo Store una ventina di giubbotti per un valore complessivo di circa 4 mila euro. Il commerciante, svegliato nella notte, ha raggiunto la sua attività trovando la vetrina in frantumi e una decina di giubbotti per terra, intrisi d’acqua per la pioggia. Contattato il 112, le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini della videosorveglianza ed eseguito i rilievi, anche con il supporto della scientifica. Uno dei tre ladri immortalati nel video avrebbe utilizzato il mazzuolo senza guanti. Lo scooter utilizzato è risultato rubato. GUARDA LE FOTO