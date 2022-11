Scontro auto-moto, un morto a Messina

MESSINA – Ennesimo incidente stradale sulla Statale 114 che si conferma “strada della morte”. Un uomo di 55 anni, Sandro Galeani, è morto in uno scontro tra la sua moto ed un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 21 all’altezza dell’abitato di Galati, non distante dalla stazione ferroviaria. Sul posto i carabinieri, gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale ed un’ambulanza del 118. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti sulla Statale 114 e sulla via Nazionale tra Mili e Galati.