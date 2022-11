Schifani presenta la giunta: “Esterni FdI? Non ho potuto fare altro”

PALERMO – Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha presentato alla stampa, a Palazzo d’Orleans, la squadra di governo. Luca Sammartino (Lega) è il vice presidente. “Si conclude questa fase abbastanza lunga non dovuta a me, ma alle lungaggini procedurali per i conteggi degli eletti e perché la legge prevedeva il giuramento davanti all’Assemblea e ho dovuto aspettare – ha detto Schifani -. Da oggi si parte, ci aspettano appuntamenti di grandissima urgenza ed emergenza, abbiamo un’agenda molto fitta. Abbiamo delle sfide da tremare i polsi, come la parifica del rendiconto 2020; il rendiconto e parifica rendiconto 2021; la chiusura del bilancio 2022; la programmazione della legge di bilancio per il 2023; gli interventi sul Pnrr; programmi comunitari con chiusura 2023; forme di aiuto per imprese e famiglie; confronto sul Mef per contenzioso da 600 milioni. Finalmente si parte, compatti e coesi. Cercheremo di approvare norme per sveltire processi decisionali”.

Rispondendo ai cronisti sull’ingresso nell’esecutivo di Elena Pagana e Francesco Scarpinato, che non sono deputati, Schifani ha aggiunto: “Sono stato chiamato dai partiti del centrodestra, ci sono stati momenti delicati relativamente a indicazioni che mi ero dato. Ma quando il gruppo parlamentare principale, FdI, ha deciso di aderire alla scelta del partito nazionale di inserire degli esterni non ho potuto fare altro. Ho scelto persone di livello, che hanno esperienza, darò loro degli obiettivi che concorderemo. Nel tempo ci sarà una rotazione dei dirigenti generali, senza pregiudiziali. Io accetto la critica se è costruttiva, se poi c’è l’offesa come il Don Abbondio di turno è un’altra cosa”.

“Ciascuno si assume le proprie responsabilità, i parlamentari sono stati eletti in base al programma del centrodestra e del candidato presidente Schifani, poi ogni singolo soggetto è libero di decidere”, ha commentato Schifani a chi gli ha chiesto un commento sulla spaccatura di Forza Italia in Assemblea con la costituzione di due gruppi parlamentari e sul rischio per la maggioranza di avere numeri risicati in aula se il gruppo presieduto da Gianfranco Miccichè dovesse schierarsi in opposizione.

“Nella chat aperta dalla segretaria di Miccichè risultava una convocazione del gruppo parlamentare: ci siamo convocati e si è deliberato all’unanimità per l’elezione del capogruppo Stefano Pellegrino. Ritengo che le procedure siano state totalmente rispettate. Poi ho appreso dalla stampa che era stato costituito un altro gruppo, quello con 4 deputati forzisti presieduto da Gianfranco Miccichè”, ha aggiunto Schifani. Alla domanda se abbia già sentito Berlusconi su questo strappo, Schifani ha risposto: “Non ne ho parlato ancora con Berlusconi, ne ho preso atto ieri a cose fatte”.