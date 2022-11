Ruba cellulare in via Etnea, preso

CATANIA – Un pregiudicato romeno di 26 anni è stato arrestato a Catania per il furto di un cellulare del valore di diverse centinaia di euro, rubato alla cliente 38enne di un fast food di via Etnea. Al momento di pagare il conto, era stata avvicinata dal giovane ladro, che approfittando della sua temporanea distrazione si era impadronito del telefonino, per un attimo appoggiato sul bancone vicino alla cassa. Il giovane è stato subito rintracciato dai carabinieri all’interno di un vicino negozio di profumi.