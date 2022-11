ROSOLINI (SIRACUSA) – Un minorenne a Rosolini è stato trovato in possesso di un chilogrammo di hashish suddiviso in 10 panetti. La guardia di finanza lo ha individuato in una zona nota per lo spaccio, dove una comitiva di ragazzi sostava vicino ai propri scooter. Nel momento in cui i finanzieri si sono avvicinati, uno dei giovani è scappato. E’ stato raggiunto e bloccato dopo qualche centinaio di metri: nello scooter aveva i 10 panetti da 100 grammi l’uno e un’agenda con una lunga lista di clienti.