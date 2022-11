Ragalna, raggirata dal dipendente delle Poste

CATANIA – E’ stato indagato per truffa un 36enne catanese, dipendente dell’ufficio postale di Ragalna, per il quale è scattata la sospensione dal servizio pubblico per sei mesi. Nel 2021 avrebbe approfittato della buona fede di una 43enne, inducendola a versare una somma di 100 euro a titolo di una mora effettivamente non dovuta, contestualmente al pagamento di alcuni bollettini postali. Secondo l’attività investigativa dei carabinieri la condotta truffaldina non era occasionale, in quanto il dipendente infedele è imputato per fatti simili commessi lo scorso anno ai danni di un anziano di Ragalna.