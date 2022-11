RAGUSA – Una motovedetta della guardia di finanza ha tratto in salvo 48 naufraghi, al largo delle coste siciliane, a circa 45 miglia da Capo Murro di porco, nel Siracusano. I migranti, 40 adulti e 8 minori e di diverse nazionalità, erano in difficoltà. Lo sbarco in banchina a Pozzallo si è concluso in piena notte. Sono stati trasferiti, dopo le operazioni di identificazione, all’hotspot di Pozzallo che attualmente ospita 400 persone, il doppio della capienza prevista.