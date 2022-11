PALERMO – Forza Italia rimane spaccata in due gruppi all’Assemblea regionale siciliana. Il gruppo Fi1, come era stato denominato dopo la seduta d’insediamento e che fa riferimento al governatore Renato Schifani con capogruppo Stefano Pellegrino, cambia denominazione: si chiama “Fi all’Ars”. A comunicarlo in aula è stato il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. L’altro gruppo Forza Italia fa riferimento al coordinatore regionale Gianfranco Miccichè, che nei giorni scorsi aveva rivendicato nome e simbolo in qualità di rappresentante legale del partito in Sicilia. Capogruppo è il deputato Michele Mancuso.