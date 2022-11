PALERMO – Il Consiglio dei ministri ha nominato Maria Teresa Cucinotta prefetto di Palermo. Subentra a Giuseppe Forlani, andato in pensione. Era arrivato il 22 maggio del 2020 in piena pandemia e aveva coordinato tutti gli interventi per limitare la diffusione del Covid. Nata a Palermo 63 anni fa, come ultimo incarico Cucinotta è stata prefetto di Catanzaro. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza e l’abilitazione alla professione forense nel 1985 è risultata vincitrice del concorso per cancelliere presso la Corte d’appello di Milano. Dal 1985 ha prestato servizio per 3 anni presso la prefettura di Messina dove si è occupata del Contenzioso invalidi civili. Dal 1988 e sino al 2007 ha prestato servizio presso la prefettura di Palermo.