PALERMO – Un motociclista di 29 anni a bordo di uno scooter Honda Sh, risultato positivo all’etilometro, ha investito una donna che viaggiava a bordo di uno scooter ed è fuggito via. E’ successo in via Roma a Palermo, nei pressi di corso Vittorio Emanuele. Il giovane è fuggito via senza prestare soccorso. A inseguirlo il marito della donna che viaggiava in auto. L’uomo è riuscito a bloccare il motociclista nella zona di via Oreto e a chiamare i carabinieri. Nel frattempo sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi e accertato che il giovane aveva un tasso alcolemico che superava l’1,50, tre volte il limite consentito. La donna in sella allo scooter, ferita, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Civico: i sanitari l’hanno sottoposta ad accertamenti clinici.