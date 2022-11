Ordine, il nuovo consiglio conferma La Mantia e Marcone

Si è riunito per la prima volta il Consiglio direttivo dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Catania dopo il voto a cui sono stati chiamati alle urne oltre 10 mila iscritti nello scorso mese di ottobre. Si è così, innanzitutto, provveduto a eleggere i presidenti dell’Ordine e della Cao (Commissione Albo Odontoiatri) e di tutte le altre cariche per il quadriennio: 2023-2026. Ecco come sarà composto il Consiglio che comunque si insedierà il 1° gennaio 2023.

Presidente dell’Ordine, il docente universitario e otorinolaringoiatra Igo La Mantia e vice-presidente l’odontoiatra Ezio Campagna, tesoriere, la reumatologa Elisa Battaglia e segretario il chirurgo Alfio Saggio. I Revisori dei Conti saranno Nicolò Sofia, Ermanno Vitale e Antonio Fusco (supplente). Nella Commissione Albo Odontoiatri, riconfermato il presidente Gian Paolo Marcone. Il vicepresidente sarà Andrea Mangiameli, il segretario, Giovanni Barbagallo.