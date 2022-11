Muore dopo intervento, esposto delle figlie

TRAPANI – Due sorelle hanno presentato denuncia per la morte del loro padre avvenuta la notte tra il 4 e il 5 novembre all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Il paziente è stato sottoposto a un intervento nel reparto di urologia. In tarda serata, però, sono sorte complicazioni e nella notte il suo cuore ha smesso di battere. Le figlie hanno deciso presentare un esposto alla questura di Trapani.

M. B., trapanese di 82 anni, si era sottoposto a un intervento alla prostata in laparoscopia, programmato da tempo. L’ultimo contatto telefonico tra il paziente e le figlie è avvenuto nella tarda mattina del 4 novembre quando disse che stava per entrare in sala operatoria. Alle 17, come racconta una delle figlie, il padre è uscito urlando dalla sala operatoria. “Perché mi avete fatto questo? Copritemi, ho freddo”. I sanitari avevano confortato la donna dicendo che era andato tutto bene. Attorno a mezzanotte è arrivata la telefonata che avvisava la donna di alcune complicazioni per il padre. A notte fonda la comunicazione del decesso. La Procura ha disposto l’autopsia che sarà effettuata nei prossimi giorni.