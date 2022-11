In corso Italia si posteggia così

“Infrazioni su infrazioni, atteggiamenti incivili e alla fine a rimetterci sono sempre i pedoni e la viabilità in una delle zone più importanti del territorio di Borgo-Sanzio”. Il presidente del III municipio di Catania Paolo Ferrara chiede interventi esemplari alle forze dell’ordine e all’amministrazione comunale. “Stiamo puntando sui parcheggi scambiatori, che sono in corso d’opera in alcune aree come il piazzale Sanzio, e sul bike sharing dislocato in specifici punti del nostro municipio. Il problema è che ogni buon proposito deve fare i conti con la selvaggia inciviltà di certe persone che riescono a commettere più infrazioni simultaneamente”.

Un esempio su tutti è il corso Italia. Una strada caratterizzata dalla presenza di molte attività commerciali, legate alla ristorazione e allo shopping, che inevitabilmente attirano molte persone. “Qui il parcheggio selvaggio sta diventando una costante che solleva le continue polemiche dei residenti della zona. In alcuni casi – aggiunge Ferrara – le auto vengono posteggiate contemporaneamente sugli spazi pedonali, davanti alle scivole per disabili e sopra il percorso caratterizzato dal sistema Loges per non vedenti e ipovedenti. Bisogna creare valide alternative ai pendolari e ai clienti delle tante attività commerciali, come l’individuazione di nuovi posteggi nelle vie limitrofe, nuovi collegamenti con gli autobus e l’ampio utilizzo del bike sharing per evitare auto parcheggiate al centro del marciapiede o all’interno dei posteggi riservati agli scooter. Io stesso avevo proposto di destinare alcuni stalli con sosta breve e a prezzo speciale, nei punti in cui si concentrano il maggior numero di negozi, da destinare ai clienti proprio per effettuare gli acquisti”.

