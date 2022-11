In arrivo la tempesta di Santa Cecilia

Sarà un martedì di forte maltempo a causa di un profondo ciclone che attraverserà l’Italia. Possibili criticità idrogeologiche e allagamenti, specie al Nordest e lungo il versante tirrenico. E’ in arrivo quella che è stata definita la tempesta di Santa Cecilia che porterà nubifragi, burrasche di vento e tanta neve in montagna

Come spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, “il maltempo non risparmierà nessuna regione”. Prime piogge in arrivo già lunedì sera da ovest, ma nel corso di martedì tutto lo Stivale verrà spazzato da Ovest verso Est da piogge e temporali anche di forte intensità: attenzione particolare a Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Lucania, Calabria, Sicilia tirrenica e Sardegna, dove potranno manifestarsi nubifragi di particolare intensità con picchi locali anche di oltre 100-150 mm. Saranno dunque possibili locali criticità idrogeologiche, allagamenti lampo, danni e disagi.

Il tutto sarà accompagnato da venti anche molto forti dapprima di scirocco e libeccio, poi di ponente e maestrale, che spazzeranno gran parte della nostra penisola. Sul versante tirrenico, così come sulle isole maggiori, sul Ligure e sull’alto Adriatico possibili raffiche anche di oltre 90-100 km/h. Possibili violente mareggiate sulle coste esposte, con onde anche di oltre 6-8 metri su Tirreno e Canale di Sardegna. Da segnalare la possibilità anche di marea eccezionale sulla laguna veneta, fino a 150 cm a Venezia e Chioggia. Non si escludono danni, disagi e difficoltà nei collegamenti con le isole minori.