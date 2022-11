Il furgone sbanda, muore un 37enne

PALERMO – Un uomo di 37 anni, Salvatore Arcuri, è morto a Palermo finendo con un furgone contro il guard-rail, in viale Regione siciliana, nei pressi dello svincolo di via Oreto. Sarebbe stato trovato riverso per strada e la dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. I sanitari del 118 hanno fatto di tutto per rianimarlo ma senza successo. Il traffico in direzione Trapani è rimasto a lungo paralizzato.